Ο «Καππαδόκης» Άγιος Γεώργιος: Οι Τούρκοι αναστηλώνουν εκκλησία, θέλουν να ξαναζωντανέψουν ελληνικό χωριό

Ο «Καππαδόκης» Άγιος Γεώργιος: Οι Τούρκοι αναστηλώνουν εκκλησία, θέλουν να ξαναζωντανέψουν ελληνικό χωριό

Η μικρή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Γκιουζελόζ της περιοχής Γεσιλχισάρ, κοντά στην Καισάρεια (πηγή: Anadolu)

Η εκκλησία δεν θα λειτουργήσει ως τόπος προσκυνήματος, αλλά «ως τόπος σεβασμού και περισυλλογής»

Στην καρδιά της Καππαδοκίας, εκεί όπου οι πέτρες έχουν σμιλευτεί από τον άνεμο και το χρόνο, σε αυτά τα τουρκικά χώματα πλέον, ένα νέο κεφάλαιο πολιτιστικής αναγέννησης γράφεται.

Η μικρή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Γκιουζελόζ της περιοχής Γεσιλχισάρ, κοντά στην Καισάρεια, ετοιμάζεται να ξαναζωντανέψει μέσα από ένα φιλόδοξο έργο αποκατάστασης.

Σκαλισμένη μέσα στο βράχο όπως πολλές άλλες της Καππαδοκίας, χρονολογείται πιθανότατα στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

