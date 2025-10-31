Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λέσβου, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου: Έργα υποδομών με χρηματοδότηση 1,3 δισ. ευρώ

Παρουσιάστηκε την Παρασκευή το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου, σε εκδήλωση στη Μυτιλήνη, παρουσία του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, στο πλαίσιο των επί τόπου διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιλαμβάνει έργα υποδομών και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, συν ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις της τάξης των 77 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανάμεσα στα μεγάλα έργα ιδιαίτερη σημασία έχει η εν εξελίξει κατασκευή του φράγματος Τσικνιά, έργο σχεδόν 100 εκατ. ευρώ για την υδροδότηση της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, μεταξύ άλλων εξασφαλίστηκε η απαραίτητη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του πρανούς σε σημεία του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, έργο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η Περιφέρεια θα υπογράψει άμεσα σύμβαση για την α’ φάση του οδικού άξονα Καλλονής – Πέτρας, με το κόστος να υπολογίζεται στα 22,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης ολοκληρώνεται το κτήριο της Ψυχιατρικής Κλινικής, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του κέντρου υγείας Μανταμάδου. Επιπλέον, εξασφαλίστηκαν οι πόροι για τον απαραίτητο εξοπλισμό στο γηροκομείο Μανταμάδου.

Στο μέτωπο της παιδείας, έχουν αναβαθμιστεί τέσσερα σχολεία της Λέσβου και δύο στη Λήμνο μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ σε εξέλιξη είναι η κατασκευή κτηρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, ύψους 8,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα πεδία του πολιτισμού και του αθλητισμού, ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στα μνημεία του Κάστρου Μυτιλήνης προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου, εξασφαλίστηκαν πόροι 7,8 εκατομμυρίων για το κλειστό Γυμναστήριο Καλλονής και άρχισαν οι εργασίες άρχισαν εργασίες στο ανοιχτό κολυμβητήριο της Μυτιλήνης.

Ως προς τη διαχείριση αποβλήτων, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για την υλοποίηση του βιολογικού καθαρισμού της νότιας πόλης Μυτιλήνης, με εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργης, το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου που παρουσιάστηκε σήμερα στη Μυτιλήνη είναι «το αποτέλεσμα της συνεργασίας κυβέρνησης, περιφέρειας, και δημοτικών αρχών, καθώς και της διαβούλευσης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής. Το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις οδικές και λιμενικές υποδομές, τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές σε αθλητισμό, εκπαίδευση, υγεία, σύμπλεξη του τουρισμού με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Τα τρία νησιά παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στον πρωτογενή τομέα. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον κοινό μας σχεδιασμό ενόψει και του νέου ΠΔΠ 2028-2034+ (Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου)».

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στη Λέσβο συμμετείχαν και οι: Ν. Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Α. Καραμανλή, υφυπουργός Τουρισμού, Β. Σπανάκης, υφυπουργός Εσωτερικών, Ν. Ταχιάος, υφυπουργός Υποδομών, Χ. Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε. Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρισμού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ε. Κουτουλάκης, γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Σιαδήμας, γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γ. Διδασκάλου, γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Μ. Λογοθέτης, γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής και Μ. Νικολαΐδου, γενική γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης.