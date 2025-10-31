Μεσσηνία: Σοβαρά τραυματίας 76χρονος από επίθεση ροτβάιλερ – Αστυνομικός σκότωσε τον σκύλο

Στο νοσοκομείο Καλαμάτας διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα ένας 76χρονος, έπειτα από επίθεση σκύλου ράτσας ροτβάιλερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline.gr, ο σκύλος επιτέθηκε στον 76χρονο στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας, περίπου στη 1 μ.μ.

Έπειτα από κλήση γυναίκας, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν τον σκύλο από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Και αστυνομικοί στο σημείο

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, με τον 76χρονο –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- να τους προτρέπει να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο.

Εν συνεχεία ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Επί του παρόντος, δεν έχει διευκρινιστεί αν το σκυλί ήταν αδέσποτο ή οικόσιτο, ενώ εξετάζεται αν ανήκε στον 76χρονο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.