Logo Image

Μεσσηνία: Σοβαρά τραυματίας 76χρονος από επίθεση ροτβάιλερ – Αστυνομικός σκότωσε τον σκύλο

Κοινωνία

Μεσσηνία: Σοβαρά τραυματίας 76χρονος από επίθεση ροτβάιλερ – Αστυνομικός σκότωσε τον σκύλο

(Eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος)

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν τον σκύλο από τον 76χρονο

Στο νοσοκομείο Καλαμάτας διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα ένας 76χρονος, έπειτα από επίθεση σκύλου ράτσας ροτβάιλερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline.gr, ο σκύλος επιτέθηκε στον 76χρονο στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας, περίπου στη 1 μ.μ.

Έπειτα από κλήση γυναίκας, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν τον σκύλο από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Και αστυνομικοί στο σημείο

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, με τον 76χρονο –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- να τους προτρέπει να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Βρετανία: Ο Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τον έδιωξε από τη βασιλική έπαυλη

Βρετανία: Ο Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τον έδιωξε από τη βασιλική έπαυλη

Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο.

Εν συνεχεία ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Επί του παρόντος, δεν έχει διευκρινιστεί αν το σκυλί ήταν αδέσποτο ή οικόσιτο, ενώ εξετάζεται αν ανήκε στον 76χρονο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube