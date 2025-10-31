Ασπρόπυργος: Υπόγειο δίκτυο παράνομης ηλεκτροδότησης – «ωρολογιακή βόμβα» – τροφοδοτούσε καταυλισμό Ρομά

Yπόγειο κύκλωμα παράνομης ηλεκτροδότησης στον καταυλισμό «Νέα Ζωή» του Ασπροπύργου, αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με την Αστυνομία

Το δίκτυο, παρείχε ρεύμα σε δεκάδες κατοικίες χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Τα καλώδια, ήταν τοποθετημένα σε τάφρο και «θαμμένα» ώστε να μην εντοπίζονται οπτικά. Το σχήμα αυτό έκανε τις απώλειες ρεύματος μεγάλες και τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας απολύτως υπαρκτό, καθώς τα καλώδια ήταν χωρίς επαρκή μόνωση και προστασία.

Κίνδυνος βραχυκυκλώσεων και φωτιάς

Οι ειδικοί του ΔΕΔΔΗΕ οι οποίοι μίλησαν το thriassio.gr, επισήμαναν ότι τέτοιες παράνομες εγκαταστάσεις αποτελούν «ωρολογιακές βόμβες»: «σημειακές βλάβες σε υπόγεια καλώδια μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες βραχυκυκλώσεις, φωτιές και σοβαρούς τραυματισμούς. Παράλληλα, οι τεράστιες ενεργειακές απώλειες επιβαρύνουν το συνολικό σύστημα και εγείρουν ζήτημα ευθύνης απέναντι στην προμήθεια ασφαλούς ενέργειας στους νόμιμους καταναλωτές», όπως είπαν.

Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν από το «ξήλωμα» του δικτύου φαίνονται οι ομάδες του ΔΕΔΔΗΕ να εντοπίζουν σημεία σύνδεσης με μπάρες και πρόχειρα κόλλα και την Αστυνομία να συνδράμει στην ασφάλεια της επιχείρησης. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για σχηματισμό δικογραφίας, καθώς προκύπτουν στοιχεία για οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα.