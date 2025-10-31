Logo Image

Χρυσοχοΐδης για ενδοοικογενειακή βία: Κάθε χρόνο διαχειριζόμαστε 20.000 περιστατικά, 13.000 κακοποιητές

Κοινωνία

Χρυσοχοΐδης για ενδοοικογενειακή βία: Κάθε χρόνο διαχειριζόμαστε 20.000 περιστατικά, 13.000 κακοποιητές

ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

«Πολύ απογοητευτικό πουμέσα σε οικογένειες υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούν συζύγους, συντρόφους, παιδιά, γονείς τους»

«Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι εκτεταμένο», είπε από την Αλεξανδούπολη την Παρασκευή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πριν την έναρξη της εκδήλωσης «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. 13 πόλεις, Ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως «από τη μια πλευρά είμαστε αισιόδοξοι ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον τα θύματα ενθαρρύνονται να καταγγείλουν τα περιστατικά. Αυτό μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε και να ενθαρρύνουμε τα θύματα να έρθουν κοντά μας».

Από την άλλη, όμως, συνέχισε, «είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι μέσα σε οικογένειες υπάρχουν κακοποιητές», άνθρωποι που κακοποιούν τις συζύγους τους, τις συντρόφους τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους.

«Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο», τόνισε και απαρίθμησε:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Θα μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να έχει σώσει το Λούβρο από τους διαρρήκτες;

Θα μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να έχει σώσει το Λούβρο από τους διαρρήκτες;

«Κάθε χρόνο διαχειριζόμαστε περίπου 20.000 περιστατικά. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε περίπου 13.000 κακοποιητές, οι οποίοι παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, αντίστοιχα θύματα που περιθάλπονται από εμάς.

Η δουλειά μας θα συνεχιστεί, θα ενισχύσουμε περαιτέρω και θα βελτιώσουμε κι άλλο το θεσμικό πλαίσιο. Η συνεργασία με τη δικαιοσύνη, τους εισαγγελείς είναι άριστη και είναι άξιο το έργο το οποίο παράγουν. Το ίδιο και οι ειδικοί επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, όλοι αυτοί που φροντίζουν τα θύματα τη δύσκολη στιγμή.

Σήμερα, εδώ υπάρχει μια αξιόλογη διαδικασία, μια συγκέντρωση των φορέων, των αρχών της περιοχής, της δικαιοσύνης, των εκπροσώπων της, εισαγγελέων και Δικαστών, των εκπροσώπων της Υγείας, των σπουδαίων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης και πιστεύω ότι θα δώσουμε περαιτέρω απαντήσεις σε αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube