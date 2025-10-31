Κατέληξε το κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που είχε πέσει σε πισίνα στη Ρόδο

Το κοριτσάκι είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου και εν συνεχεία στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης.

Ελπίζοντας σε ένα θαύμα, η οικογένειά του το μετέφερε στη Μεγάλη Βρετανία την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Το παιδί φέρεται να έμεινε για αρκετή ώρα κάτω από το νερό.

Για το περιστατικό είχαν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος του κοριτσιού που είχε την επίβλεψή του και ένας 54χρονος υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας, για το αδίκημα της έκθεσης, από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», μετά την τραγική είδηση, αναμένεται πως ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου θα προχωρήσει σε αλλαγή των κατηγοριών.