Logo Image

Κατέληξε το κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που είχε πέσει σε πισίνα στη Ρόδο

Κοινωνία

Κατέληξε το κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που είχε πέσει σε πισίνα στη Ρόδο

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το 2,5 ετών κοριτσάκι είχε μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας

Έφυγε από τη ζωή το μόλις 2,5 ετών κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το κοριτσάκι είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου και εν συνεχεία στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης.

Ελπίζοντας σε ένα θαύμα, η οικογένειά του το μετέφερε στη Μεγάλη Βρετανία την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Το παιδί φέρεται να έμεινε για αρκετή ώρα κάτω από το νερό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ευρώπη και η κατάρα της γεωγραφίας

Η Ευρώπη και η κατάρα της γεωγραφίας

Για το περιστατικό είχαν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος του κοριτσιού που είχε την επίβλεψή του και ένας 54χρονος υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας, για το αδίκημα της έκθεσης, από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», μετά την τραγική είδηση, αναμένεται πως ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου θα προχωρήσει σε αλλαγή των κατηγοριών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube