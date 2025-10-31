Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στη Λεωφ. Νίκης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης και καφέ – μπαρ που βρίσκεται στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, έπειτα από κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Υλικές ζημιές

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 μ.μ. στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς από τις φλόγες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά την ΕΡΤ, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν τρεις ανθρώπους από την οικοδομή, καθώς και ζώα συντροφιάς.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες.

Η τροχαία ρύθμιζε την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους, με τους καπνούς να είναι ορατοί σε αρκετά σημεία της πόλης, ιδιαίτερα σε όσους κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο.

