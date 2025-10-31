Σφοδρή αντίδραση του Δήμου Διονύσου για το κλείσιμο του τελευταίου ΕΛΤΑ της περιοχής

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση να κλείσει και το τελευταίο ΕΛΤΑ που εξυπηρετεί τον Δήμο Διονύσου, αυτό του Αγίου Στεφάνου, σε μια περίοδο ευρύτερης αναστάτωσης εξαιτίας της υπόθεσης των διοδίων.

Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη κλείσει το υποκατάστημα της Δροσιάς, με αποτέλεσμα Διόνυσος, Κρυονέρι, Άνοιξη, Ροδόπολη, Σταμάτα, Δροσιά και Άγιος Στέφανος να εξυπηρετούνται μόνο από τον Άγιο Στέφανο, επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου 40. Αν κλείσει και αυτό, όλη η εξυπηρέτηση θα γίνεται από την Κηφισιά.

Ο Δήμος Διονύσου, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον σχεδιασμό οριστικού κλεισίματος του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), που βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο.

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς ουσιαστική εξέταση των πραγματικών αναγκών της περιοχής, προκαλώντας δικαιολογημένη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους της Βορειοανατολικής Αττικής. Η λειτουργία του αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην εξυπηρέτηση των δημοτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων, αλλά και πελατών των ΕΛ.ΤΑ.

Ο Δήμος Διονύσου υπενθυμίζει ότι το κατάστημα του Αγίου Στεφάνου εξυπηρετεί επτά Δημοτικές Ενότητες και πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων. Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Διονύσου καλεί τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να επανεξετάσει άμεσα τον σχεδιασμό της και να αναστείλει το κλείσιμο του καταστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και η κοινωνική συνοχή της περιοχής».