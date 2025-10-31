Επίθεση σε Μάκη Βορίδη: Η ΕΛ.ΑΣ. για τις 6 συλλήψεις – Τι βρέθηκε

Λεπτομέρειες για την εξιχνίαση της επίθεσης σε βάρος του βουελυτή της ΝΔ και πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης, βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, έδωσε η Ελληνική Αστυνομία, που ταυτοποίησε έξι άτομα, μετά από προανακριτική έρευνα της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Για την υπόθεση, δυνάμει και σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κατάληψης του κτηρίου του «Ευαγγελισμού», κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 5 από τους κατηγορούμενους, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες συνελήφθη ακόμη ένας.

Ειδικότερα, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων (Διμοιρίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Α.Ε. Ηρακλείου και Μεσσαράς, Γραφείου Μη.Ε.Α. και Τ.Ε.Κ.Α.Μ Κρήτης) αρχικά εντοπίστηκαν οι 5 κατηγορούμενοι να διανυκτερεύουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, εντός του κτηρίου.

Από τις έρευνες σε οικίες εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο έκτος κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σφυρί σε σακίδιο πλάτης που έφερε.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

είδη ρουχισμού (κουκούλες full face, καπέλο, παντελόνια, μπλούζες με ενσωματωμένες κουκούλες κλπ.)

38 ρόπαλα – ξύλινα κοντάρια

9 αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες

6 αντιασφυξιογόνες μάσκες (οι 4 με φίλτρο) και 2 φίλτρα αντιασφυξιογόνου μάσκας

2 πυροσβεστήρες

ασύρματος και 10 φορτιστές ασυρμάτου

10 ακουστικά ενδοεπικοινωνίας και λοιπά εξαρτήματα ασυρμάτων

θήκη μάσκας

5 κράνη μοτοσικλετιστή

προστατευτική μάσκα ματιών και

2 σφυριά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν επιπλέον 4 άτομα, ενώ στο κτήριο διαπιστώθηκε παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος (ρευματοκλοπή), γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε σχετικά αρμόδιο κλιμάκιο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Μετά τη διαδικασία εκκένωσης του υπό κατάληψη χώρου, ενημερώθηκε η Πρυτανική Αρχή για τις δικές της ενέργειες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται.