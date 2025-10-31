ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στα τροχαία τον Αύγουστο αλλά μείωση στους νεκρούς

Αυξημένος ήταν ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν στη χώρα μας τον φετινό Αύγουστο αλλά στοίχισαν τη ζωή σε λιγότερα άτομα συγκριτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία για τον ίδιο μήνα το 2024, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ, τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα, και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σημείωσαν αύξηση 2,9% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Συνολικά τα οδικά τροχαία ατυχήματα τον φετινό Αύγουστο ανήλθαν σε 926.

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 71 νεκροί, 67 βαριά τραυματίες και 1.091 ελαφρά τραυματίες. Πρόκειται για μείωση 4,1% σε νεκρούς, μείωση 6,9% σε βαριά τραυματίες και αύξηση 1,4% ελαφρά τραυματίες σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

