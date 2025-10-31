Logo Image

Δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία: Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο τα δύο ξαδέλφια που συνελήφθησαν για την υπόθεση

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISS

Οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία, και ξαδέλφια μεταξύ τους, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εκδόσεων) οδηγήθηκαν την Παρασκευή οι δύο 28χρονοι που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, στη Λεμεσό.

Οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία, και ξαδέλφια μεταξύ τους, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού συναίνεσαν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένουν υπό κράτηση και το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η παράδοσή τους από τις ελληνικές στις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τα κυπριακά διωκτικά έγγραφα, κατηγορούνται για «φόνο εκ προμελέτης», πράξη που τελέστηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Οι δύο 28χρονοι διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα φαίνεται πως διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

