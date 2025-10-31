Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογήθηκε ο Χρήστος Παππάς

Με την απολογία του Χρήστου Παππά, του αποκαλούμενου ως «υπαρχηγού» της Χρυσής Αυγής, συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και τριών μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, χαρακτήρισε άδικη την πρωτόδικη απόφαση , λέγοντας ότι δεν έχει προτρέψει τον οποιονδήποτε για να τελέσει έκνομες πράξεις.

«Διετέλεσα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είχα μόνο κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν παρακολούθησε τον πολιτικό μου λόγο. Ένας λόγος οξύς αλλά όχι βία πάντα μέσα σε κοινοβουλευτικά πλαίσια. Ποτέ στα 7,5 χρόνια που ήμουν στη βουλή δεν μου επιβλήθηκε σύσταση ή πρόστιμο.

Μου απέδωσαν τον μύθο του υπαρχηγού κάποιοι ευφάνταστοι ρεπόρτερ, δεν ξέρω σε ποια περιστατικά βασίστηκαν. Μήπως στην ηλικία μου; Γιατί δεν ρώτησαν τον Μιχαλολιάκο για μένα ; Γιατί δεν ρωτήθηκαν οι άλλοι βουλευτές;

Είμαι ένοχος που εξελέγην βουλευτής Επικρατείας; Κατηγορηθήκαμε όλοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί δεν κατηγορήθηκαν και οι υποψήφιοι βουλευτές;», είπε ο κατηγορούμενος ο οποίος έκανε λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από τις διώξεις.

«Πριν τις εκλογές του 2012 δούλευα στα Ιωάννινα είχα επιχείρηση ήμουν αποκομμένος από δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής αλλά είχα επαφές με Μιχαλολιάκο. Όταν ορκίστηκα τον Μάιο του 2012 ήξερα μόνο τον Μιχαλολιάκο, τη γυναίκα του και άλλους δυο. Πώς ήμουν υπαρχηγός χωρίς να ξέρω τους υπόλοιπους;

Είναι αστειότητες αυτό που με λένε υπαρχηγό. Είναι ανυπόστατες κατηγορίες προς το πρόσωπό μου .

Το ίδιο παραμύθι εδώ και 13 χρόνια.

»Έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας που με ταλαιπωρεί. Ελπίζω να δικάσετε ανεπηρέαστοι της πολιτικής. Σέβομαι τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, αλλά δεν σέβομαι τη λαϊκή δικαιοσύνη. Οι τροπολογίες Βορίδη μού στερούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν στον στενό κύκλο του Νίκου Μιχαλολιάκου, με τον οποίο μάλιστα ήταν κουμπάροι.

«Άλλοι ξημεροβραδιάζονταν με τον Μιχαλολιάκο και δεν κάθονται στο εδώλιο γιατί δεν είναι προβεβλημένα πρόσωπα», είπε ο Χρήστος Παππάς και αναφέρθηκε στις φωτογραφίες από το παρελθόν που τον δείχνουν με τεταμένο το χέρι.

«Τις φωτογραφίες του παρελθόντος ανέσυραν το 2013 οι αστυνομικοί. Ήμουν 20 ετών και μικρότερος. Ποτέ εγώ δεν τις δημοσίευσα. Εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Η δημοσιοποίησή τους έγινε για τη δημιουργία εντυπώσεων. Είστε ίδια κυρία πρόεδρε με τη φοιτήτρια της νομικής; Νομίζω όχι…

Αν είναι να θεωρητών εγκληματίας για παλιές φωτογραφίες … Κάποιοι πρέπει να σκάσουν πτυχία νομικής

Η δίωξή μου είναι πολιτική. Διώχτηκα γιατί ήμουν προβεβλημένο πρόσωπο με παρουσία σε πολλές επιτροπές. Φανταστείτε τον “εγκληματία” να συμμετέχει σε απόρρητη ενημέρωση για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας….Αυτός ο “εγκληματίας” μαζί με άλλους εγκληματίες έκοβαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα».

«Δεν ήξερα τον Φύσσα, ούτε τον Ρουπακιά»

«Στη Βουλή πήγαινα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ κι όμως κατηγορούμαι ως εγκληματικά. Η κατηγορία έγινε κατόπιν εντολών της εκτελεστικής εξουσίας προς τη δικαστική. Τερατώδη ψέματα με ανάγκασαν να είμαι εδώ σήμερα. Δεν θα βρείτε τίποτα που να με βαρύνει. Ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος άλλοι είχαν βλέψεις για τη θέση του Γενικού Γραμματέα», είπε ο Χρήστος Παππάς, ο οποίος αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα υποστήριξε:

«Δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος η μέλος της ΧΑ το βράδυ της δολοφονίας του Π. Φύσσα. Το πληροφορήθηκα από το ραδιόφωνο. Δεν ήξερα τον Φύσσα, ούτε τον Ρουπακιά.

Υπέστην αδίκως φυλάκιση. Είχα καθαρό μητρώο. Η οικογένεια μου απέκτησε ψυχολογικά προβλήματα που θα τη βαραίνουν μια ζωή. Φταίω εγώ που ο Φύσσας είναι στο χώμα ή πιστεύετε πως πιστεύω ότι με όποιον διαφωνούμε τον στέλνουμε στο χώμα; Σε ζούγκλα ζούμε; Υπήρξα ειλικρινής και τίμιος στη ζωή μου

Προσβλέπω σε εσάς Σας καλώ να δικάσετε με επιστημοσύνη.

Ο Χρήστος Παππάς του Ηλία είναι αθώος…».