Ολυμπία Οδός: Αποκλεισμός εξόδων του κόμβου Κυλλήνης στον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας-Πύργου

Aποκλεισμός κυκλοφορίας των εξόδων και των δυο κατευθύνσεων κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,2) θα ισχύσει από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Αυτό έκανε γνωστό η Ολυμπία Οδός, στο πτο πλαίσιο κατασκευής της συνδετήριας οδού, μήκους περίπου 3χλμ., που συνδέει τον Ανισόπεδο Κόμβο Κυλλήνης του αυτοκινητοδρόμου με δημοτική οδό.

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους της Βάρδας (Χ.Θ. 256,22) και της Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86) όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα. Οι κλάδοι εισόδου στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Κυλλήνης θα λειτουργούν κανονικά.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.