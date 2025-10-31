Logo Image

Ηράκλειο: Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων από αγροτοκτηνοτρόφους στον ΒΟΑΚ

Κοινωνία

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Κάλεσμα συμπαράστασης προς όλους τους επαγγελματικούς κλάδους

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τον αγώνα τους και να ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την Πολιτεία.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, γιατί δεν έχουν λάβει την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, τα κόστη παραγωγής είναι υψηλά και οι τιμές των προϊόντων τους είναι χαμηλές, βρίσκονται για τρίτο 24ωρο επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Καρτερού.

Από τα μεσάνυχτα χθες άνοιξαν εκ νέου τον δρόμο ο οποίος θα κλείσει και πάλι στις 11:30 και θα ανοίξει στις 13:30. Ο δρόμος θα κλείσει εκ νέου στις 14:30 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Επίσης, δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο, εκτός από το ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού όπου θα παραμείνουν, να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας και σε άλλο σημείο του Ηρακλείου, ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΚΡΗΤΗ TV, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα ενότητας προς τους εργαζόμενους και τα επαγγελματικά σωματεία του νησιού, σημειώνοντας ότι «η προσπάθεια για δίκαιη μεταχείριση και στήριξη των παραγωγών δεν μπορεί να αφορά μόνο τους αγρότες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

