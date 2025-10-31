Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Η βαλίτσα έκρυβε πάνω από 18 κιλά ναρκωτικά

Μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» είναι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος αλλοδαπός, που συνελήφθη απογευματινές ώρες της Τετάρτης, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

Πιο αναλυτικά, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, ο 28χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, όπου κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 36 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.