Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη διαρρήκτη – Έπεσε με μηχανή πάνω σε περιπολικό και σε σταθμευμένο όχημα

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη στη δυτική Θεσσαλονίκη ενός 24χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διαρρήξεις σε καταστήματα, μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 24χρονος, υπήκοος Ιράκ, εντοπίστηκε στην περιοχή της Πολίχνης να οδηγεί μαζί με συνεργό του δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες.

Όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς επιχείρησε να διαφύγει.

Προσέκρουσε, όμως, σε περιπολικό και σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η μηχανή να ακινητοποιηθεί.

Διέφυγε ο συνεργός του

Σε αντίθεση με τον 24χρονο που συνελήφθη, ο συνεργός του κατάφερε να διαφύγει.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το συγκεκριμένο δίδυμο είχε διαρρήξει νωρίτερα δύο φαρμακεία κι ένα σούπερ-μάρκετ, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ οι ίδιοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν και κοσμηματοπωλείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά αφαίρεσαν 350 ευρώ, ένα ρολόι χειρός και δύο ηλεκτρονικές συσκευές, που βρέθηκαν στην κατοχή του 24χρονου.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και ναρκωτικά χάπια, ενώ διαπιστώθηκε επιπλέον πως δεν είχε δίπλωμα.