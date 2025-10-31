Ηράκλειο: 6 συλλήψεις για την επίθεση στον Μ. Βορίδη

Έξι άτομα ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν για την επίθεση κουκουλοφόρων εις βάρος του Μάκη Βορίδη, ενώ συνέτρωγε με την οικογένειά του σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έξι από τα 10 άτομα που βρίσκονταν μέσα στην κατάληψη «Ευαγγελισμός», στην οποία πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση τις προηγούμενες ώρες.

Η έφοδος της ΕΛΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κτίριο του «Ευαγγελισμού», στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης σε εστιατόριο στο Ηράκλειο το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Το κτίριο του «Ευαγγελισμού» ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και τελεί υπό κατάληψη από το 2002, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την οποία το κτίριο είχε εκκενωθεί στο παρελθόν δύο φορές από την αστυνομία.