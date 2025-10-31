Θεσσαλονίκη: Στην Εισαγγελία Εφετών τα δύο ξαδέλφια για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

Ενώπιων της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, στη Λεμεσό.

Οι δύο συλληφθέντες, που είναι συγγενείς, ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έγκλημα που φέρεται να διέπραξαν στις 17 Οκτωβρίου.

Οι κυπριακές Αρχές ζητούν την έκδοσή τους, καθώς τους κατηγορούν για «φόνο εκ προμελέτης». Τα δύο ξαδέλφια θεωρούνται οι φυσικοί δράστες της δολοφονίας, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα διέφυγαν από εκεί, ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το αίτημα των Κυπρίων για την έκδοσή τους. Εφόσον οι εκζητούμενοι δεν συναινέσουν στην έκδοσή τους αναμένεται να συγκληθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αποφανθεί για το κυπριακό αίτημα.