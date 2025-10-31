Logo Image

Ηράκλειο: Επιχείρηση εκκένωσης της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός», μετά την επίθεση στον Μ. Βορίδη (βίντεο)

Κοινωνία

Nea Kriti

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές

Αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κτίριο του «Ευαγγελισμού», στο Ηράκλειο, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή ατόμων.

Εντός και εκτός του κτιρίου που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών και στους γύρω δρόμους.

Η επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου έρχεται λίγες μέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης σε εστιατόριο στο Ηράκλειο το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

