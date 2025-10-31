Logo Image

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα στη Λένορμαν

Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα στη Λένορμαν

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, για άγνωστό μέχρι στιγμής λόγο, προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Λένορμαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, όπου τέσσερα οχήματα περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη, όταν ένα πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube