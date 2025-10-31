Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα στη Λένορμαν

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, για άγνωστό μέχρι στιγμής λόγο, προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Λένορμαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, όπου τέσσερα οχήματα περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη, όταν ένα πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.