Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Οκτωβρίου

Τη μνήμη των Αγίων Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Νάρκισσου και Αριστοβούλου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, τιμά σήμερα η Εκκλησία.
Οι Άγιοι υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Παύλου και εργάστηκαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας και της Ελλάδας.
Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης:
- Ὁ Ἅγιος Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος, Μάρτυρας, ο οποίος υπέμεινε βασανιστήρια για την πίστη του στον Χριστό.
- Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐν Χίῳ, που μαρτύρησε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.
- Οἱ Ἅγιοι Σέλευκος καὶ Στρατονίκη, σύζυγοι και Μάρτυρες, που μαρτύρησαν από κοινού, δίνοντας μαρτυρία πίστεως και αφοσίωσης.
Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
- Απελλής, Απέλλης
- Αμπλίος, Αμπλία
- Νάρκισος, Νάρκισσος.
- Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
- Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη.