Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Οκτωβρίου

Τη μνήμη των Αγίων Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Νάρκισσου και Αριστοβούλου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, τιμά σήμερα η Εκκλησία.

Οι Άγιοι υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Παύλου και εργάστηκαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας και της Ελλάδας.

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης:

Ὁ Ἅγιος Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος, Μάρτυρας, ο οποίος υπέμεινε βασανιστήρια για την πίστη του στον Χριστό.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐν Χίῳ, που μαρτύρησε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.

Οἱ Ἅγιοι Σέλευκος καὶ Στρατονίκη, σύζυγοι και Μάρτυρες, που μαρτύρησαν από κοινού, δίνοντας μαρτυρία πίστεως και αφοσίωσης.

