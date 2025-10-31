Logo Image

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Οκτωβρίου

Κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Οκτωβρίου

Nikos Libertas / SOOC

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Τη μνήμη των Αγίων Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Νάρκισσου και Αριστοβούλου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, τιμά σήμερα η Εκκλησία.

Οι Άγιοι υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Παύλου και εργάστηκαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας και της Ελλάδας.

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης:

  • Ὁ Ἅγιος Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος, Μάρτυρας, ο οποίος υπέμεινε βασανιστήρια για την πίστη του στον Χριστό.
  • Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐν Χίῳ, που μαρτύρησε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.
  • Οἱ Ἅγιοι Σέλευκος καὶ Στρατονίκη, σύζυγοι και Μάρτυρες, που μαρτύρησαν από κοινού, δίνοντας μαρτυρία πίστεως και αφοσίωσης.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

  • Απελλής, Απέλλης
  • Αμπλίος, Αμπλία
  • Νάρκισος, Νάρκισσος.
  • Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
  • Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη.

