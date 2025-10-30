Πολεμικό Ναυτικό: Αποτελέσματα μοριοδότησης υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ.

Ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση κατά ειδικότητα των υποψηφίων ΕΠΟΠ, στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό, ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, για τη μοριοδότησή τους, αλλά και τον τόπο και χρόνο που θα πρέπει να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://epop.hellenicnavy.gr.

Στους υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ. επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά της μοριοδότησης, μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected], στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αίτησης και η ειδικότητά τους.

Κατά την προσέλευση των υποψηφίων στην Επιτροπή, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ.

Αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο rapid test έως και 48 ώρες πριν από τηn πρώτη ημέρα των εξετάσεων, το οποίο θα έχουν καθημερινά μαζί τους.

Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ΕΠΟΠ, που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα «Α» αυτού. (Υπόδειγμα «Β» της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Β» της Προκήρυξης).

Γραφική ύλη (2 μπλε στυλό, μολύβι, γόμα, ξύστρα).

Αθλητική περιβολή – περιβολή κολύμβησης (μαγιό, σκουφάκι, γυαλιά κολύμβησης, πετσέτα, σαγιονάρες).

Η διαδικασία για κάθε υποψήφιο θα διαρκέσει έως 5 εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εξέτασης – δοκιμασίας, θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για το αν θα συνεχίζουν ή όχι τη διαδικασία.