Πόντιοι βυζαντινοί, Άγιος Μάρκος Βενετίας και… Σέρρα

Κοινωνία

Πόντιοι βυζαντινοί, Άγιος Μάρκος Βενετίας και… Σέρρα

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Μάρκου στη Βενετία (φωτ. και εικ.: Αλεξία Ιωαννίδου)

Γράφει η Αλεξία Ιωαννίδου

Όποιος έχει την τύχη να επισκεφτεί τον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, εκεί όπου κατέληξαν πολλά εκκλησιαστικά κειμήλια-θησαυροί από την Κωνσταντινούπολη την εποχή της 60χρονης κατάληψης του Βυζαντίου από τους Ενετούς (1204 Άλωση Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους), έχει έναν ακόμα λόγο να συγκινηθεί εάν έλκει την καταγωγή του από τον Πόντο.

Ποιος είναι αυτός ο λόγος; Εάν κατευθυνθεί προς τα δυτικά του ναού, σταθεί κάτω από τον τρούλο της Πεντηκοστής (δεν είναι ο κεντρικός τρούλος του ναού) και σηκώσει το κεφάλι του θα αντικρύσει δύο μορφές αντρών με την επεξηγηματική επιγραφή «PONTUM» να τους πλαισιώνει.

Ναι είναι αλήθεια πως ένα ψηφιδωτό του πρώτου μισού του 12ου αιώνα, που συντηρήθηκε και επισκευάστηκε ξανά τον 15ο αιώνα, απεικονίζει δύο άντρες από τον Πόντο, έναν πρεσβύτερο και έναν νεότερο.

