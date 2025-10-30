Πάτρα: Έδειρε θαμώνα, όπλισε πιστόλι μέσα σε κατάστημα

Ένας άνδρας, αλλοδαπός, συνελήφθη την Τετάρτη στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου για τα όπλα και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενεργώντας από κοινού με συνεργό του, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε άνδρα, Έλληνα, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, αμέσως μετά την πρόκληση των σωματικών βλαβών, ο συλληφθείς χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο – πιστόλι, το οποίο είχε στη μέση του, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του θύματος και το όπλισε, πλην όμως άτομα που βρίσκονταν στο κατάστημα τον απέτρεψαν από το να κάνει χρήση του.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών στο κατάστημα και συνελήφθη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών βρήκαν και κατάσχεσαν μικροποσότητα κοκαΐνης, 1.000 ευρώ, δύο φορητούς ασυρμάτους και μεταλλικές χειροπέδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.