Ηλεία: Ανήλικος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα

Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στην Ηλεία, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, στα Λεχαινά, 16χρονος, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης. Στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Από τους αστυνομικούς διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός υπαλλήλου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Παράλληλα, θα ενημερωθεί η αρμόδια δημοτική Αρχή και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.