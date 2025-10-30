Μετέφερε παράνομα αρνιά και πρόβατα από την Ηλεία στη Λαμία

Δικογραφία για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και παραβίαση απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχηματίστηκε σε βάρος άνδρα, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Περιμετρική Ναυπάκτου, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Τροχαίας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό που οδηγούσε ο συλληφθείς και διαπίστωσαν ότι μετέφερε 203 αρνιά και πρόβατα, από την Ηλεία στη Λαμία, χωρίς το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό διακίνησης ζώντων ζώων, κατά παράβαση σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τα αρνιά και τα πρόβατα προέρχονταν από ζώνη επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, που έχει αποφασιστεί από τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την πρόληψη της διασποράς του νοσήματος της ευλογιάς.

Παράλληλα, αναζητείται για να συλληφθεί μια αλλοδαπή γυναίκα ως νόμιμη εκπρόσωπος εταιρείας εμπορίας κρεάτων, που φέρεται να είχε αγοράσει τα αρνιά και τα πρόβατα.

Ενημερώθηκε άμεσα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας, που πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους και παρείχε οδηγίες για τη διαχείριση του φορτίου των ζώων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.