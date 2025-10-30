Πετράλωνα: Σύλληψη φυγόποινου για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Ειδική επιχείρηση σχεδιάστηκε από το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης στην περιοχή των Πετραλώνων για τη σύλληψη 63χρονου.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε ενδελεχής διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος, γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν εντός οικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του.

Κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους ώστε να την επιβλέπει, πείθοντάς την ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, ο 63χρονος προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.