Γ. Πιτσιλής στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των φορολογουμένων

Έχουμε βάλει τα θεμέλια για αυτό που λέμε «μια υπηρεσία, μια αρμοδιότητα, ένα σύστημα», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε συνέντευξη του με τη Διευθύντρια Σύνταξης του Naftemporiki.gr., Νατάσα Στασινού, στο πλαίσιο του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής.

«Εκεί θέλουμε να φτάσουμε το νέο Taxis, που δεν έχουμε βρει το νέο όνομα αλλά θα το βαφτίσουμε κάποια στιγμή», είπε ο κ. Πιτσιλής.

Ερωτηθείς για το πως εντάσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην αίθουσα επιχειρήσεων των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστό με το ακρωνύμιο Δ.ΕΟ.Σ.

Και εξήγησε: «Εκεί γίνεται η μεγάλη ανάλυση δεδομένων σε real time. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς βοηθά να χτίσουμε τα δίκτυα παραβατικότητας, για παράδειγμα ‘αυτός συναλλάσσεται με εκείνον, εκείνος με πόσους άλλους συναλλάσσεται, ποια είναι η διαδρομή κλπ. Έτσι σε πραγματικό χρόνο πολλές φορές οι ελεγκτές μας βλέπουν στην οθόνη ένα δίκτυο που πρέπει να επέμβουν».

Μια άλλη εφαρμογή, εξήγησε επί παραδείγματι ο κ Πιτσιλή, μπορεί να είναι η διαμόρφωση ενός σωστού chatbot για συλλογή πληροφοριών και γιατί όχι, αύριο, ένα ανθρώπινο πρόσωπο με το οποίο θα μιλάει κανείς και θα παίρνει απαντήσεις.

Ερωτηθείς αν η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας διπλός σύμμαχος τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και στον καλύτερο έλεγχο, ο κ. Πιτσιλής, συμφωνώντας, πρόσθεσε ότι μια σωστή και ποιοτική ανάλυση μπορεί να παράσχει ακόμη και προγνωστικό μοντέλο: Αν εχεις επαρκή δεδομένα μπορείς να πεις ‘’αυτό το έχω ξαναδεί και να προσπαθήσεις να προλάβεις φαινόμενα, όπως οφειλές που δεν θα μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί».

Τελωνεία, η μεγάλη πρόκληση

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα που πρέπει να περιμένουμε ο κ Πιτσιλής απάντησε:

«Για τα φορολογικά λίγο-πολύ σας μίλησα για τη μεγάλη εικόνα του μετασχηματισμού της Α ΔΕ από άθροισμα εφοριών σε μια ενιαία υπηρεσία. Πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι και τα τελωνεία. Σε μια χώρα η οποία επενδύει στο εμπόριο θέλει ν α ενισχύσει τις εξαγωγές πρέπει να διαχειριστεί τις εισαγωγές της επίσης, το να έχουμε σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, που να μπορούν να ξεχωρίζουν την ήρα από το στάρι και να στοχεύουμε και να απαντάμε στα προβλήματα παραβατικότητας χωρίς ταυτόχρονα να εμποδίζουμε το εμπόριο το νόμιμο από τη λειτουργία του, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και αυτός ο μετασχηματισμός έχει ξεκινήσει στα τελωνεία. Το θέμα των ημερών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αυτό για μας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, θα σας έλεγα όμως ότι αποτελεί και μία ευκαιρία. Τώρα ζούμε το καθεστώς της πίεσης, γιατί είναι πολλαπλώς πιεστικό, να είμαστε συνεπείς σε πληρωμές και ταυτόχρονα να είμαστε συνεπείς και σε δεσμεύσεις και σε κανόνες ως προς τους όρους των πληρωμών».