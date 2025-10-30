Δήμος Αθηναίων: «Ουδεμία σχέση» με την ιστοσελίδα «QR Code Δήμος Αθηναίων»

Τους δημότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις ενημερώνει ο δήμος Αθηναίων, ότι η ιστοσελίδα με τίτλο «QR Code Δήμος Αθηναίων – Για Καταστήματα, Περίπτερα & Οικοδομικά Έργα» και η ηλεκτρονική διεύθυνση https://qrcode-cityofathens.gr/ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον δήμο.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν αποτελεί επίσημη ψηφιακή υπηρεσία ή πλατφόρμα του δήμου. Παραπλανητικά χρησιμοποιεί μέρος του εμβλήματος του Δήμου Αθηναίων και σχετικά έγγραφα, ζητώντας αμοιβή για την έκδοση QR code που αφορά στην παραχώρηση και χρήση κοινόχρηστου χώρου.

Ο δήμος Αθηναίων διευκρινίζει ότι:

Δεν έχει δημιουργήσει ούτε εξουσιοδοτήσει καμία τέτοια διαδικτυακή υπηρεσία.

Δεν απαιτεί οποιαδήποτε οικονομική αμοιβή για την έκδοση QR code.

Οι πολίτες και επαγγελματίες καλούνται να μην καταχωρούν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία επιχειρήσεων σε μη επίσημες ιστοσελίδες και να επισκέπτονται αποκλειστικά τον επίσημο ιστότοπο του δήμου Αθηναίων, www.cityofathens.gr, για τις συνδιαλλαγές τους με τον δήμο.

Ο δήμος Αθηναίων θα κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συνιστά ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε ψευδείς διαδικτυακές υπηρεσίες που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη του κοινού.