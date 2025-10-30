Vouchers βρεφονηπιακών σταθμών: Ξεκινούν οι αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για τη Β’ Φάση – Τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Αρχίζει από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Β’ Πρόσκληση του Προγράμματος για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, με τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια.

Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Β’ πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026 ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 134947 / 29.7.2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 (ΚΥΑ 15670 / 22.10.2025), προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000

Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000

Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000

Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000

Για οικογένειες με πάνω από 6 παιδιά: από +3.000/παιδί

Σημειώνεται ότι για τις πολύτεκνες οικογένειες καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί από τα έξι και πάνω.