Κοινωνία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024

Αποκλιμάκωση της ανεργίας κατεγράφη τον Σεπτέμβριο στη χώρα, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον φετινό Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε  στο 8,2%, έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο 2024 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο 2025.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,1%).
  • Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,9% από 11,9% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6% από 7,9%.
  • Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 18,5% από 19,2% τον Σεπτέμβριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,7% από 9,1%.
  • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο υ 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,5%).
  • Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.031.831 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (0,5%) και αύξηση κατά 21.675 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,7%).

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ

