Σχέδιο σε επτά άξονες για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ανακοίνωσε ο Στ. Παπασταύρου

Το βασικό έργο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική, το έργο μεταφοράς νερού από τους Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη – παραπόταμοι που καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών – προς τον Εύηνο, ανακοίνωσε πριν λίγο ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, σε εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 534 εκατ. το οποίο ονομάστηκε «Εύρυτος» και σύμφωνα με όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός θα θωρακίσει την Αττική για τουλάχιστον 30 χρόνια. Θα ολοκληρωθεί σε περίπου 4 χρόνια, το πρώτο εξάμηνο του 2029, δηλαδή σε περίπου σε 4 έτη.
Η πολιτική ηγεσία παρουσίασε παράλληλα ένα σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας που αφορά όλη τη χώρα με 7 δράσεις:
1. Σχεδιασμός & Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής
2. Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ
3. Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ
4. Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου
5. Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ
6.Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών
7. Εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας
Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνεται η κωδικοποίηση και βελτίωση της
νομοθεσίας από το υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την εξυγίανση των 110 ΔΕΥΑ της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.
Όπως επίσης είπε ο αρμόδιος υπουργός οι απώλειες νερού από τους 740 παρόχους σε όλη τη χώρα φτάνουν και το 50%.
- Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι το 51% της ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Ελληνικό Δημόσιο.