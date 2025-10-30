Logo Image

Σχέδιο σε επτά άξονες για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ανακοίνωσε ο Στ. Παπασταύρου

Κοινωνία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της

Τέτη Ηγουμενίδη [email protected]

Το βασικό έργο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική, το έργο μεταφοράς νερού από τους Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη – παραπόταμοι που καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών – προς τον Εύηνο, ανακοίνωσε πριν λίγο ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, σε εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 534 εκατ. το οποίο ονομάστηκε «Εύρυτος» και σύμφωνα με όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός θα θωρακίσει την Αττική για τουλάχιστον 30 χρόνια. Θα ολοκληρωθεί σε περίπου 4 χρόνια, το πρώτο εξάμηνο του 2029, δηλαδή σε περίπου σε 4 έτη.

Η πολιτική ηγεσία παρουσίασε παράλληλα ένα σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας που αφορά όλη τη χώρα με 7 δράσεις:

1. Σχεδιασμός & Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής

2. Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

3. Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

4. Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου

5. Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ

6.Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών

7. Εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας

Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνεται η κωδικοποίηση και βελτίωση της
νομοθεσίας από το υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την εξυγίανση των 110 ΔΕΥΑ της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Όπως επίσης είπε ο αρμόδιος υπουργός οι απώλειες νερού από τους 740 παρόχους σε όλη τη χώρα φτάνουν και το 50%.

