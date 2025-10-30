Logo Image

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοινωνία

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στόχος να κατασχεθεί το αρχείο των αιτήσεων για το 2025

Νέα έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί η Οικονομική Αστυνομία, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, στην έρευνα συμμετέχει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής που κάνει η Οικονομική Αστυνομία.

Στόχος, κατά τις πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι να κατασχεθεί το αρχείο των αιτήσεων για το 2025 καθώς αυτές τις ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το τρέχον έτος.

Αυτό που φιλοδοξούν οι αρχές είναι μαζί με τη νέα συλλογή στοιχείων να εντοπίσουν τυχόν επιβαρυντικές παράνομες δραστηριότητες από εμπλεκόμενους και ήδη κατηγορούμους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τυχόν καινούρια τεκμήρια για νέους εμπλεκόμενους και υποθέσεις.

Όλα τα στοιχεία (ψηφιακά αρχεία, σκληροί δίσκοι και φάκελοι) θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στην Οικονομική Αστυνομία όπου θα συνεχιστεί η ανάλυσή τους.

