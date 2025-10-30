Κρήτη: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Τις κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν για δεύτερο 24ωρο οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, παραμένουν στα μπλόκα, ενώ στο Ρέθυμνο οι συνάδελφοί τους αποφασίζουν καθημερινά τη δράση τους.

Στο Ηράκλειο οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν στο «μπλόκο» του Καρτερού, πάνω στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δυνάμεις των αγροτοκτηνοτρόφων παρέμειναν στο σημείο, ωστόσο, άφησαν ανοιχτό τον δρόμο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων.

Ο δρόμος παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ανοιχτός, ωστόσο, όπως δηλώνουν εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων, μετά τις έντεκα σήμερα το πρωί (30/10) θα λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εκτός από το συγκεκριμένο σημείο πάνω στο ΒΟΑΚ, να προχωρήσουν σε αντιδράσεις και σε άλλο σημείο, ακόμη και εντός της πόλης.

Στα Χανιά, το μπλόκο έχει στηθεί στα Τσικαλαριά, μεταξύ Μουρνιών και Σούδας.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, τα δυσεπίλυτα καθημερινά προβλήματα, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις συνέπειες του οποίου έχουν υποστεί οι έντιμοι παραγωγοί, είναι οι αιτίες που οδήγησαν τον κτηνοτροφικό κλάδο στην απόφαση για μαζικές κινητοποιήσεις σε παγκρήτιο επίπεδο.