Νέες ταυτότητες: Σε ποια αστυνομικά τμήματα διευρύνεται το ωράριο – Πότε σταματούν τα ταξίδια στην ΕΕ με τις παλιές

Διευρύνθηκε από χθες, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, από τον Μάρτιο του 2024 το ωράριο λειτουργίας είχε επεκταθεί σε περισσότερες από 80 Υπηρεσίες πανελλαδικά, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας για την έκδοση της νέου τύπου ταυτότητας.

Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της σχετικής ενότητας στο gov.gr, επιλέγοντας την Υπηρεσία, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν διορία έως τις 5 Νοεμβρίου για να προχωρήσουν στην διαδικασίας της έκδοσης του Προσωπικού τους Αριθμού. Η απόδοση γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

Οι Υπηρεσίες όπου διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας είναι οι εξής:

Συντάγματος

Κυψέλης

Ακροπόλεως

Ομόνοιας

Φιλοθέης-Ψυχικού

Ζωγράφου

Νέας Σμύρνης

Δάφνης – Υμηττού

Ηρακλείου

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Μεταμόρφωσης

Πεύκης – Λυκόβρυσης

Χαλανδρίου

Κορυδαλλού

Αγίας Βαρβάρας

Αιγάλεω

Αγίων Αναργύρων

Χαϊδαρίου

Δημοτικού Θεάτρου

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Ηλιούπολης

Αχαρνών

Μαραθώνα

Ραφήνας – Πικερμίου και

Παιανίας

Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης / Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Λαγκαδά

Λοιπή Επικράτεια

Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου)

Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων (Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης)

Αστυνομικό Τμήμα Νέστου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας)

Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας)

Αστυνομικό Τμήμα Σαπών (Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης)

Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας (Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας)

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας (Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων).

Πότε σταματούν τα ταξίδια στην ΕΕ με τις παλιές

Οι ελληνικές ταυτότητες παλαιού τύπου δεν έχουν ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επιτρατείας (ΣτΕ), ωστόσο, όπως έχει διευκρινίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από του χρόνου το καλοκαίρι, η μπλε, κλασική ταυτότητα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026, γεγονός που καθιστά την αντικατάστασή τους υποχρεωτική.