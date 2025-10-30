Logo Image

Μοσχάτο: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι – Επιτέθηκαν σε 13χρονο

Κοινωνία

Μοσχάτο: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι – Επιτέθηκαν σε 13χρονο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα εννέα ανήλικοι.

Στη σύλληψη έξι ανήλικων, ηλικίας 14 και 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου μετά από επίθεση σε 13χρονο.

Οι ανήλικοι φέρεται να επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στον 13χρονο, σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία.

Σημειώνεται πως στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα εννέα ανήλικοι.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πώς έγινε η επίθεση

Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, οι έξι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους εννέα συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους έξι κατηγορούμενους συλλαμβάνοντάς τους στην περιοχή του Μοσχάτου.

