Κομοτηνή: Στον εισαγγελέα 51χρονος, για θανατηφόρα σωματική βλάβη, που προκάλεσε στον πατέρα του ανακοπή

Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο 51χρονος από τον Ίασμο Ροδόπης, με τις κατηγορίες της θανατηφόρου σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 82χρονου πατέρα του

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές ο 82χρονος άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ενώ νωρίτερα είχε δεχθεί επίθεση από τον γιο του. Ο 51χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του, όχι όμως για ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε, αιτία θανάτου ήταν η καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κεφάλι του θύματος υπήρχαν σοβαρά χτυπήματα από τον θύτη, που φέρεται να χρησιμοποίησε ως μέσο τέλεσης των πράξεών του, ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από την Αστυνομία.