Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Ζηνόβιου και Ζηνοβίας, των αδελφών Μαρτύρων που υπέμειναν το μαρτύριο με γενναιότητα και πίστη.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Κλεόπας και Αρτέμας, Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα

Ο Όσιος Θεράπων, ο παρά τον Λυθροδόνταν ασκήσας

Η Αγία Απολλωνία, η Παρθένος και Πρεσβύτης, και οι συν αυτή εν Αλεξάνδρεια Μάρτυρες

Οι Άγιοι Αστέριος, Κλαύδιος, Νέων και Νεονίλλη, τα αδέλφια Μάρτυρες

Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Κρονίων, Ιουλιανός, Μακάριος και άλλοι δεκατρείς Μάρτυρες

Ο Άγιος Μαρκιανός ο Ιερομάρτυρας

Οι Άγιοι Τέρτιος, Μάρκος, Ιούστος και Αρτεμάς, Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα

Οι Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία, καταγόμενοι από τη Μικρά Ασία, έζησαν κατά την εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού (3ος αιώνας). Ο Ζηνόβιος υπήρξε γιατρός, γνωστός για τη φιλανθρωπία και τη θεραπευτική του ικανότητα, την οποία συνδύαζε με την προσευχή και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Μαζί με την αδελφή του Ζηνοβία, ομολόγησαν με θάρρος την πίστη τους και θανατώθηκαν, αποτελώντας σύμβολα αδελφικής αγάπης και σταθερής πίστης.

Οι Άγιοι Κλεόπας και Αρτέμας υπήρξαν από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, συνεργάτες του Κυρίου και κήρυκες του Ευαγγελίου. Ο Κλεόπας αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά ως ο μαθητής που αναγνώρισε τον Χριστό μετά την Ανάσταση, στη φημισμένη πορεία προς Εμμαούς.

Ο Όσιος Θεράπων, που ασκήτεψε στην περιοχή του Λυθροδόντα στην Κύπρο, έζησε με αυστηρή νηστεία και προσευχή, και αναδείχθηκε σε πνευματικό πατέρα για τους πιστούς της περιοχής.

Η Αγία Απολλωνία και οι συν αυτής Μάρτυρες της Αλεξάνδρειας υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια για την πίστη τους, αλλά έμειναν ακλόνητες. Παρόμοια μαρτυρία έδωσαν οι Άγιοι Αστέριος, Κλαύδιος, Νέων και Νεονίλλη, καθώς και οι Αλέξανδρος, Κρονίων, Ιουλιανός, Μακάριος και οι δεκατρείς συνοδοί τους, οι οποίοι τίμησαν με το αίμα τους το όνομα του Χριστού.

Ο Άγιος Μαρκιανός υπήρξε Ιερομάρτυρας, αφιερωμένος στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, ενώ οι Τέρτιος, Μάρκος, Ιούστος και Αρτεμάς, επίσης από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, διέδωσαν τη χριστιανική πίστη σε διάφορες περιοχές της Ανατολής.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: