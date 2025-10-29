Κήποι Έβρου: Στήθηκε το εργοτάξιο – Ξεκινά η αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού

Από τον σχεδιασμό στη φάση της υλοποίησης, περνά το έργο «Αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου», καθώς την περασμένη Παρασκευή εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρία «ΤΕΚ Θεσσαλονίκης Α.Ε» στο εργοτάξιο.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ με εθνική σημασία επειδή αφορά τον σημαντικότερο οδικό συνοριακό σταθμό της χώρας, που συνδέει την Ελλάδα (και κατ’ επέκταση την Ευρωπαϊκή Ένωση) με την Τουρκία.

Η αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων θα προσφέρει έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή κόμβο διέλευσης, που θα ενισχύσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διασυνδεσιμότητα της Θράκης και ολόκληρης της χώρας.

Αυξημένες οι διελεύσεις επιβατών

Οι διελεύσεις επιβατών αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τα στοιχεία του Τελωνείου Κήπων, το 2024 υπήρξε αύξηση κατά 18,7% των επιβατών που εισήλθαν από τον Συνοριακό Σταθμό Κήπων και αύξηση κατά 20,3% των επιβατών που εξήλθαν, σε σύγκριση με το 2023, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον παρακάτω πίνακα.

Δ. Γαλαμάτης: «Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί αποτελεσματικά»

Το έργο υλοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜ-Θ), με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και Φορέα Ωρίμανσης την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και με την ευκαιρία της εγκατάστασης της αναδόχου εταιρίας ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δημήτρης Γαλαμάτης, δήλωσε:

«Η εγκατάσταση του αναδόχου στους Κήπους σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διασυνοριακή υποδομή της χώρας. Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης στρατηγικής σημασίας, όλες οι διαδικασίες — ακόμη και οι πιο σύνθετες διοικητικές και δικαστικές — προχώρησαν με ταχύτητα και συνέπεια. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, με ρυθμούς και αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και της ανάπτυξης. Το έργο αυτό θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την εικόνα του Σταθμού Κήπων, καθιστώντας τον αντάξιο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών».

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί, όπως λένε, το έργο προχωράει με ταχύτητες ρεκόρ και αποτελεί και ένα πρότυπο συνεργασίας κι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι γραφειοκρατικά και άλλα ζητήματα που προέκυψαν μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, τόσο σχετικά με τμήμα δασικής έκτασης όσο και με το διαδικαστικό των απαλλοτριώσεων, ξεπεράστηκαν εξαιρετικά γρήγορα, χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων — του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, της ΕΕΣΥΠ και της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γι’ αυτό και επισημαίνουν ότι αποδείχθηκε πως η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να υλοποιεί μεγάλα έργα με ευελιξία, ταχύτητα και διαφάνεια.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η Αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου είναι ένα έργο με διάρκεια 14 μηνών, εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι αφορούν στη φάση εκπόνησης των μελετών. Οι κύριες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμό και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών.

Κατασκευή νέων λωρίδων κυκλοφορίας για την αποσυμφόρηση της κίνησης.

Δημιουργία νέων χώρων για τις Υπηρεσίες ελέγχων

Αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης.

Βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του χώρου.

Οι σταθμοί του έργου

Η πορεία του έργου, μέχρι σήμερα, έχει ως εξής:

-19 Απριλίου 2024: Υπογραφή Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και το ΤΑΙΠΕΔ (ΕΕΣΥΠ). Η σύμβαση αυτή καθόρισε τις αρμοδιότητες των φορέων και έθεσε τις βάσεις για την ταχεία προώθηση του έργου.

-11 Οκτωβρίου 2024: Ψήφιση του ν. 5143/2024 (συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την ΑΔΜ-Θ) όπου η προώθηση του έργου επιταχύνθηκε περαιτέρω χάρη στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς. Καθορίζονται σαφείς κανόνες για χωροθέτηση, κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών, διασφαλίζοντας συμμόρφωση με το κεκτημένο Σένγκεν και ενισχύοντας την αποτελεσματική λειτουργία των συνοριακών σταθμών.

-31 Δεκεμβρίου 2024: Δημοσίευση της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής.

-8 Απριλίου 2025: Απόφαση κατακύρωσης του έργου, με Αναθέτουσα Αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και Διενεργούσα Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

-8 Ιουλίου 2025: Υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και της “ΤΕΚ Θεσσαλονίκης Α.Ε”.

-26 Σεπτεμβρίου 2025: Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Θράκης σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του 70% του ποσού των απαλλοτριώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Κύριο των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την επέκταση των υποδομών του Σταθμού, πριν τη δυνατότητα επέμβασης στο χώρο

-13 Οκτωβρίου 2025: Υποβολή αιτήματος έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση 5.073,37 τ.μ. από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΜ-Θ.

-24 Οκτωβρίου 2025: Ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επέμβαση στη δασικού χαρακτήρα έκταση με καταβολή αντίστοιχου χρηματικού αντιτίμου από την ΑΔΜΘ και έγκριση της υποβληθείσας φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης για το έργο.

-24 Οκτωβρίου 2025: Εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο και έναρξη των πρώτων εργασιών διαμόρφωσης και προετοιμασίας του χώρου.