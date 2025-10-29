Κρήτη: Μπλόκα στον ΒΟΑΚ από αγρότες και κτηνοτρόφους

Σε αποκλεισμό του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) τόσο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όσο και στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση απόδοσης των ενισχύσεων κ.ά. με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ διεκδικούν αλλαγή πολιτικής και μέτρα διασφάλισης της επιβίωσης τους.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο και το Λασίθι πρόκειται να διανυκτερεύσουν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ.

Οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν στις 12.30 μ.μ. και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ λίγο μετά τις 2.00 μ.μ. άνοιξαν τον δρόμο για μισή ώρα.

Βάσει πληροφοριών του ίδιου μέσου, έπειτα από συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο αναμένεται να ανοίγουν κατά διαστήματα τον ΒΟΑΚ, κυρίως τις ώρες αιχμής.

Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ και στα Χανιά – Κινητοποιήσεις και στο Ρέθυμνο

Αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων προχώρησαν εξάλλου σε επ’ αόριστον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων του ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαριών λίγο μετά τη 1 μ.μ.

Την ίδια ώρα, εκκενώθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου έπειτα από αίτημα των κτηνοτρόφων του νομού οι οποίοι ξεκίνησαν σήμερα κινητοποίηση διεκδικώντας αλλαγή πολιτικής και μέτρα διασφάλισης της επιβίωσης τους, όπως τονίζουν.

Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν και στο δικαστικό Μέγαρο της πόλης, στο πλαίσιο απόφασή τους να ζητήσουν να εκκενωθούν δημόσια κτίριο, έξω από τα οποία, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους θα διανυκτερεύσουν.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, υπήρξε συνεννόηση τόσο με τους αγρότες κτηνοτρόφους όσο και επικοινωνία της, με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τελικά εκκενώθηκε το κτίριο χωρίς να υπάρξουν διενέξεις και προβλήματα.