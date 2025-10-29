Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του – Τι υποστήριξε

Στη φυλακή οδηγείται ο 50χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του την περασμένη Παρασκευή στο Κορωπί.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας φέρεται να αρνήθηκε κατά την απολογία του την κατηγορία, επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει στους αστυνομικούς. Ότι δηλαδή, επιστρέφοντας από ταξίδι, βρήκε τη σύζυγο του αιμόφυρτη στο σπίτι.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και για το αδίκημα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Το χρονικό

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί και μάλιστα μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Η 40χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Λιθουανία, διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η δημόσια τηλεόραση, το ζευγάρι είχε ένα καβγά μέσα στο σπίτι, με τον 50χρονο να αρχίζει κάποια στιγμή να επιτίθεται στην σύντροφό του με μπουνιές στο σώμα και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά και το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.