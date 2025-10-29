Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο μαθητής Λυκείου ύστερα από συμπλοκή στο σχολείο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται μαθητής της Α’ Λυκείου ύστερα από περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας.

Ο μαθητής που έφερε τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από συμπλοκή του μαθητή με τρεις συμμαθητές του, ενώ η διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.