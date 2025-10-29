Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του φωτοβολίδες να τις ρίξει σε αγώνα

Ένας 49χρονος ο οποίος παρέδωσε στον ηλικίας κάτω των 12 ετών γιο του δύο φωτοβολίδες, τις οποίες το παιδί ενεργοποίησε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Κυριακής σε γήπεδο των Αμπελοκήπων, από αστυνομικούς που είχαν διατεθεί σε μέτρα τάξης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να παραδίδει στον ανήλικο γιο του, ηλικίας κάτω των 12 ετών, δύο φωτοβολίδες χειρός, τις οποίες ενεργοποίησε ο ανήλικος.

Η δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.