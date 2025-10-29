Eric Kota: Το Connect Brussels προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στους νέους

Για το Κέντρο Νέων Connect Brussels το οποίο παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που προάγει την ψυχική ευεξία και προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μας μιλά ο Eric Kota, Coordinateur du Centre Jeunesse Connect Your City – Bruxelles, ενώ εξηγεί ότι βασίζεται στο μοντέλο των Connect Athens και Connect Thessaloniki, δύο ολοκληρωμένων Κέντρων Νέων στην καρδιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

1. Τι είναι ακριβώς το Connect Brussels και πώς ξεκίνησε;

Το Connect Brussels είναι ένα Κέντρο Νέων με έδρα τις Βρυξέλλες, που ιδρύθηκε το 2019 με στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και να τους υποστηρίξει ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες. Η αποστολή του είναι να παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που προάγει την ψυχική ευεξία και προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, εξασφαλίζοντας ίσες δυνατότητες συμμετοχής για όλους.

Το Connect Brussels βασίζεται στο μοντέλο των Connect Athens και Connect Thessaloniki, δύο ολοκληρωμένων Κέντρων Νέων στην καρδιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα Κέντρα αυτά δημιουργήθηκαν με σκοπό να προσφέρουν χώρους συνάντησης για νέους, όπου μπορούν να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Το παράδειγμά τους οδήγησε στη δημιουργία του δικτύου Connect Your City, που παρέχει υπηρεσίες σε πολλαπλά κέντρα και σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του δικτύου είναι η κοινωνική ένταξη, η ενδυνάμωση των νέων και η υποστήριξη της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σήμερα, αριθμεί περισσότερους από 10.000 ενεργούς νέους εθελοντές.

Μέσω του Connect Brussels, σκοπός μας είναι να προβάλλουμε το μοντέλο Connect Your City ως μια καλή πρακτική για την ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και την προσωπική ανάπτυξη των νέων στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή σε ένα πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό περιβάλλον και να εκπροσωπήσουμε τα κέντρα του δικτύου Connect Your City και τους νέους που συμμετέχουν σε αυτά.

2. Ποιο είναι το έργο του και με ποια μεθοδολογία δουλεύει;

Το έργο του Connect Brussels απαντά στις κρίσιμες ανάγκες των νέων σήμερα: την ενίσχυση της ψυχικής υγείας, την προώθηση της κοινωνικοποίησης και την επανασύνδεσή τους με τον πραγματικό κόσμο, μέσω της ανάγκης για ψηφιακή αποφόρτιση (digital detox). Μέσα από τις δράσεις του, ο οργανισμός δημιουργεί ευκαιρίες για αυθεντική ανθρώπινη επαφή, δημιουργικότητα και συνεργασία, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Η μεθοδολογία του Connect Brussels τοποθετεί τον νέο στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων. Αντί για μια αυστηρά κεντρική και καθοδηγούμενη προσέγγιση, υιοθετείται μια συμμετοχική διαδικασία (participatory approach), όπου οι δράσεις σχεδιάζονται από τους ίδιους τους νέους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, σε συνεργασία με ειδικούς (εκπαιδευτές, youth workers κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζεται στην πράξη μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία: η ουσιαστική συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις και τις δράσεις που τους αφορούν. Ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε: «Τίποτα για τους νέους χωρίς τους νέους».

Οι δράσεις μας επικεντρώνονται στη δημιουργία πολυδιάστατων εμπειριών. Μέσα από δημιουργικά εργαστήρια τέχνης, μουσικής και θεάτρου, προσφέρουμε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης. Παράλληλα, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και επαγγελματικών εργαστηρίων, οι νέοι προετοιμάζονται για τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, αποκτώντας τα απαραίτητα εργαλεία για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η κοινωνική συνείδηση αποτελεί επίσης πυλώνα του έργου μας. Μέσα από εθελοντικές δράσεις, οι νέοι συνεισφέρουν ενεργά στην κοινότητα, καλλιεργώντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, μέσω εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ταξιδιών, διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ενισχύουν τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή ταυτότητα και προάγουν τον διάλογο με άλλες κουλτούρες.

Εκτός από τις πιο οργανωμένες δράσεις, διοργανώνουμε ανεπίσημες εκδηλώσεις, όπως τουρνουά πινγκ πονγκ, βραδιές ταινιών και επιτραπέζια παιχνίδια, που προσφέρουν χώρο για χαλάρωση, διασκέδαση και ενίσχυση της ομαδικότητας. Λειτουργούμε ως ένας ανοιχτός χώρος: οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές για όλους!

3. Με ποιους φορείς έχετε κάνει συνεργασία;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Connect Brussels συνεργάζεται ενεργά με πάνω από 100 φορείς της κοινωνίας των πολιτών και πανεπιστήμια, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο που υποστηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών μεθοδολογιών. Οι συνεργασίες αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων και προσαρμόζονται στις ανάγκες των νέων, προσφέροντας στοχευμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις τους. Παράλληλα, το Connect Brussels συνεργάζεται στενά με τοπικούς φορείς στις Βρυξέλλες, ενισχύοντας την παρουσία του και συμβάλλοντας στη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προσπαθούμε να προωθούμε πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, την ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Από ποιους απαρτίζεται η ομάδα σας;

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Connect Brussels αποτελείται από έναν ψυχολόγο, έναν youth worker και έναν συντονιστή εθελοντών. Παράλληλα, τρεις ασκούμενοι από διαφορετικές ειδικότητες ενισχύουν το έργο μας, ενώ περίπου 10 youth lead volunteers αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων. Όλη η ομάδα, με τις διαφορετικές τους γνώσεις και εμπειρίες, συνεργάζονται στενά από κοινού για να προσφέρουν στους νέους την καλύτερη δυνατή υποστήριξη.

5. Ποιο είναι το όραμα σας για το μέλλον;

Το όραμά μας είναι να επεκτείνουμε τις δράσεις μας σε ολόκληρο το Βέλγιο και σταδιακά σε όλη την Ευρώπη, διατηρώντας τον ίδιο ενθουσιασμό και αφοσίωση. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ανθεκτικότητας στις τοπικές μας κοινότητες. Θέλουμε να προσφέρουμε στους νέους έναν χώρο όπου η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δύναμης και δημιουργικότητας, τα στερεότυπα αμφισβητούνται και κάθε φωνή αποκτά αξία. Μέσα από αυτό το δίκτυο, επιδιώκουμε να τους δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.