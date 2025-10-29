ΔΥΠΑ: Τα 183 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Νοέμβριο

Συνεχίζει και τον Νοέμβριο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τη δράση της για ενίσχυση των δεξιοτήτων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των πολιτών.

Με 183 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, 165 δια ζώσης και 18 διαδικτυακά, η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τη σύγχρονη αγορά εργασίας

Θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεματικές που συνδυάζουν κλασικές και νέες δεξιότητες, όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και προσφέρουν πρακτικές γνώσεις, εργαλεία και καθοδήγηση για την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Δια ζώσης εργαστήρια

Διάρκεια: 3 ώρες.

Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2).

Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.

Πρόγραμμα δια ζώσης εργαστηρίων

Διαδικτυακά e-εργαστήρια

Τα 18 διαδικτυακά e-εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Δηλώσεις συμμετοχής από αύριο 30 Οκτωβρίου, στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Πρόγραμμα διαδικτυακών εργαστηρίων

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr.