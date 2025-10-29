Logo Image

Αττική: Δύο συλλήψεις έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής

Κοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Δύο νεαροί συνελήφθησαν, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ένας αστυνομικός μετέβη για εξετάσεις στο νοσοκομείο

Στη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων, 22 και 19 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη μοτοσικλέτας, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα με δύο άτομα να σταματήσει για έλεγχο στο Μενίδι.

Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Η μοτοσικλέτα μέσω της λεωφόρου Κύμης μπήκε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα.

Συνελήφθησαν οι νεαροί

Ακολούθως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μοτοσικλέτα έπεσε στο οδόστρωμα μαζί με τους δύο αναβάτες, χωρίς να σημειωθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τους δύο νεαρούς, ωστόσο ο ένας από τους δύο νεαρούς φέρεται να αντιστάθηκε, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό.

Τελικώς οι δύο νεαροί συνελήφθησαν, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο αστυνομικός μετέβη για εξετάσεις στο νοσοκομείο.

