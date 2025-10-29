Logo Image

«Δεν ξεχνώ τους ήρωες του ’40» – Πόντιοι και Πόντιες στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου

Κοινωνία

(φωτ.: Χαρά Κουρκουρίκη)

Συγκίνησε με την ποντιακή του φορεσιά ο Γιάννης Παπαστεφανάκης – Δείτε στιγμιότυπα από την Ελλάδα και την Κύπρο

Με λάβαρα και σημαίες ποντιακών συλλόγων, αλλά και με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, άνδρες και γυναίκες με ποντιακή καταγωγή έλαβαν μέρος στις κατά τόπους παρελάσεις τιμώντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως είναι φυσικό, τα φώτα έπεσαν στη Θεσσαλονίκη. Για μία ακόμα χρονιά ζιπκαλήδες και ζουπουνοφόρες από μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων βρέθηκαν στη Νέα Παραλία, ενώ τα βλέμματα έκλεψε ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο οποίος παρέλασε πάνω στο αμαξίδιό του.

