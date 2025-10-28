Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία με θύμα 33χρονη – Δράστης 41χρονος που είχε βγάλει το «βραχιολάκι» που έπρεπε να φορά

Ακόμη μία υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ιταλία.

Άνδρας 41 ετών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του στο Καστελνουόβο Ντελ Γκάρντα, έξω από την Βερόνα.

Ο γυναικοκτόνος είναι βραζιλιάνικης καταγωγής, ενώ το θύμα, 33 χρόνων, είχε επίσης καταγωγή από τη Βραζιλία.

Το χρονικό

Ο δράστης τηλεφώνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας στις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Έπειτα από λίγες ώρες, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε στο αυτοκίνητό του.

Στο παρελθόν, η γυναίκα είχε καλέσει επανειλημμένα την αστυνομία, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του δράστη, αλλά στη συνέχεια είχε αποσύρει τη σχετική μήνυση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον περασμένο Απρίλιο, δε, στον δράστη είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το σπίτι και τη δουλειά της πρώην συντρόφου του, ενώ είχε υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει «ηλεκτρονικό βραχιολάκι».

Είχε βγάλει το «βραχιολάκι» που έπρεπε να φορά

Είχε προηγηθεί η επ΄ αυτοφώρω σύλληψή του (η οποία μετατράπηκε σε επιβολή περιοριστικών μέτρων) εξαιτίας άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας, για πολλοστή φορά και σε δημόσιο χώρο, με γροθιές και αιχμηρά αντικείμενα.

Κατά τη σύλληψή του, οι καραμπινιέροι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν φορούσε το «βραχιολάκι», το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ