Γάζα: Το «θέατρο» της Χαμάς με τη fake εκταφή ομήρου που οδήγησε στην ανάφλεξη

Μία διαφιλονικούμενη ανταλλαγή πυρών στη Ράφα και μία -εφόσον οι αιτιάσεις του Ισραήλ αποδειχθούν αληθείς- πρωτοφανής βεβήλωση εκ μέρους της Χαμάς εις βάρος νεκρού, ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στα νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα που μετρούν ήδη δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Όσον αφορά το πρώτο: Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι άνοιξε πυρ εναντίον των δυνάμεών του στη Γάζα. Η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα απάντησε με ανακοίνωσή της ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και α ΗΠΑ στη Γάζα και αρνείται κάθε εμπλοκή στη επίθεση

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο τριβής που είναι και το πιο ευαίσθητο πολιτικά καθώς απειλεί να σπείρει νέο κύμα οργής στο Ισραήλ και να οδηγήσει εκ νέου στα άκρα τους συμμάχους του Νετανιάχου.

Χθες βράδυ, η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα που -ισχυρίζεται ότι- ανήκαν σε Ισραηλινό όμηρο.

Ωστόσο, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ιατροδικαστικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι τα λείψανα ανήκαν σε ένα άλλο πτώμα που είχε ανασυρθεί ανακτηθεί από τη Γάζα πριν από δύο χρόνια.

Μάλιστα πλάνα από drone που τράβηξε ο Ισραηλινός Στρατός φαίνεται να δείχνουν το συγκεκριμένο πτώμα να ανασύρεται από ένα κτίριο στη Γάζα, να τοποθετείται τυλιγμένο με σάβανο μέσα σε έναν ρηχό τάφο και στη συνέχεια να καλύπτεται με χώμα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς στη συνέχεια πραγματοποίησε μια ψεύτικη εκταφή και παρέδωσε τα λείψανα ενός αγνώστου θύματος, ως λείψανα του ομήρου.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Η Χαμάς δεν σχολίασε άμεσα το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός, αλλά αντιθέτως ανέφερε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη παράδοση ενός ακόμη νεκρού ομήρου «λόγω παραβιάσεων» του σχεδίου εκεχειρίας από το Ισραήλ. Και υποστηρίζει ότι το Ισραήλ ευθύνεται για την καθυστέρηση στις παραδόσεις, εμποδίζοντας τις εργασίες εκταφής που απαιτούνται για την ανάκτηση των σορών.

Οι HΠΑ πάντως προσπαθούν να παρέμβουν πυροσβεστικά με τον αντιπρόεδρο Βανς να δηλώνει ότι η εκεχειρία «τηρείται κανονικά»