Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, Οσιομάρτυρος που έζησε με αυταπάρνηση και αγιότητα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Αβράμιος, Αρχιμανδρίτης Ροστόφ

Η Οσία Άννα, η μετονομασθείσα Ευφημιανή

Ο Όσιος Αβράμιος και η ανεψιά του Μαρία

Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. και από μικρή αφιερώθηκε στον Θεό. Όταν κλήθηκε να απαρνηθεί την πίστη της, αρνήθηκε με γενναιότητα, προτιμώντας τον μαρτυρικό θάνατο.

Υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια χωρίς να λυγίσει και τελικά αποκεφαλίστηκε, κερδίζοντας το στέφανο της δόξας. Η Εκκλησία τη θυμάται ως παράδειγμα σεμνότητας, θάρρους και ακλόνητης χριστιανικής πίστης.

Ο Όσιος Αβράμιος ο Αρχιμανδρίτης Ροστόφ έζησε στη Ρωσία τον 14ο αιώνα και υπήρξε φωτισμένος ποιμένας, γνωστός για τη σοφία, τη φιλανθρωπία και τη θαυματουργική του δύναμη. Ίδρυσε τη Μονή του Σωτήρος στην περιοχή Ροστόφ και αφιέρωσε τη ζωή του στην πνευματική καθοδήγηση των πιστών.

Η Οσία Άννα, γνωστή και ως Ευφημιανή, εγκατέλειψε τα εγκόσμια για να ζήσει σε αυστηρή άσκηση, δείχνοντας υποδειγματική ταπείνωση και προσήλωση στον Θεό.

Ο Όσιος Αβράμιος και η ανηψιά του Μαρία έζησαν τον 4ο αιώνα στη Μεσοποταμία και είναι γνωστοί για τον κοινό τους βίο στην αρετή. Ο Αβράμιος υπήρξε μοναχός με πνεύμα αυστηρής νηστείας και προσευχής, ενώ η Μαρία, αφού έπεσε σε πειρασμό, μετανόησε βαθιά και έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της ως υπόδειγμα μετανοίας και αγιότητας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: